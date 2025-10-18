- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 1 мин
Самый откровенный образ на "Холостяке-14": участница пришла на знакомство с Тарасом Цимбалюком в платье с пышным декольте
Девушка выбрала для своего появления образ голливудской дивы.
На телеканале СТБ показали первый выпуск 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Главный герой проекта Тарас Цимбалюк познакомился с девушками, которые пришли к нему на проект.
Каждая из участниц выбрала для своего появления лук, в котором хотела произвести приятное впечатление на холостяка. Самый откровенный образ был у 27-летней блогера из Киева Анны.
Девушка вышла из лимузина в образе голливудской дивы. На ней было эффектное смелое платье по фигуре, украшенное серебряными блестками. Наряд имел глубокое откровенное декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь, и высокий разрез до бедра.
Аутфит блогер дополнила бежевой накидкой-шлейфом, которая крепилась на шею широким чокером с блестками.
У Анны была укладка с локонами, макияж с блестящими тенями и браслет со стразами на руке.