На телеканале СТБ показали первый выпуск 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Главный герой проекта Тарас Цимбалюк познакомился с девушками, которые пришли к нему на проект.

Каждая из участниц выбрала для своего появления лук, в котором хотела произвести приятное впечатление на холостяка. Самый откровенный образ был у 27-летней блогера из Киева Анны.

Девушка вышла из лимузина в образе голливудской дивы. На ней было эффектное смелое платье по фигуре, украшенное серебряными блестками. Наряд имел глубокое откровенное декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь, и высокий разрез до бедра.

Аутфит блогер дополнила бежевой накидкой-шлейфом, которая крепилась на шею широким чокером с блестками.

У Анны была укладка с локонами, макияж с блестящими тенями и браслет со стразами на руке.