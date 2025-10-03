- Дата публикации
Самый откровенный образ на Неделе моды в Париже: звезда соцсетей без белья позировала перед фотографами
Кинга Строгофф своим смелым луком произвела фурор на фэшн-шоу.
Звезда соцсетей Кинга Строгофф посетила Неделю моды в Париже, где сразу же привлекла внимание своим откровенным аутфитом.
На фэшн-показ бренда Tom Ford девушка пришла в голубом длинном платье, которое с одной стороны драпировкой спадало вниз, а с другой — обнажало ее тело. Было заметно, что на Кинг совсем не было белья.
Если присмотреться, то на наряде со смелой стороны была застежка, которая либо порвалась, либо Строгофф специально ее расстегнула, чтобы привлечь внимание публики и фотографов.
Свой аутфит девушка дополнила серыми остроносыми туфлями на шпильках и темно-серым клатчем. Волосы она уложила в локоны, сделала макияж с черными стрелками и красной помадой, а также молочный маникюр. Уши звезда соцсетей украсила серьгами с камнями, а руку — браслетом.