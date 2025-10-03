ТСН в социальных сетях

Самый откровенный образ на Неделе моды в Париже: звезда соцсетей без белья позировала перед фотографами

Кинга Строгофф своим смелым луком произвела фурор на фэшн-шоу.

Кинга Строгофф

Кинга Строгофф / © Getty Images

Звезда соцсетей Кинга Строгофф посетила Неделю моды в Париже, где сразу же привлекла внимание своим откровенным аутфитом.

На фэшн-показ бренда Tom Ford девушка пришла в голубом длинном платье, которое с одной стороны драпировкой спадало вниз, а с другой — обнажало ее тело. Было заметно, что на Кинг совсем не было белья.

Кинга Строгофф / © Getty Images

Кинга Строгофф / © Getty Images

Если присмотреться, то на наряде со смелой стороны была застежка, которая либо порвалась, либо Строгофф специально ее расстегнула, чтобы привлечь внимание публики и фотографов.

Кинга Строгофф / © Getty Images

Кинга Строгофф / © Getty Images

Свой аутфит девушка дополнила серыми остроносыми туфлями на шпильках и темно-серым клатчем. Волосы она уложила в локоны, сделала макияж с черными стрелками и красной помадой, а также молочный маникюр. Уши звезда соцсетей украсила серьгами с камнями, а руку — браслетом.

