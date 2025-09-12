ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
202
Время на прочтение
2 мин

Самый откровенный образ на премьере: Марго Робби в "голом" платье Armani Privé произвела фурор на красной дорожке

35-летняя австралийская актриса выбрала для своего появления откровенный кутюрный наряд.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Марго Робби

Марго Робби / © Associated Press

В Лондоне состоялась премьера романтично-фэнтезийного фильма «Большое, отважное, прекрасное путешествие» (A Big Bold Beautiful Journey). Презентовали ленту ее главные герои — Марго Робби и Колин Фаррелл.

Колин Фаррелл и Марго Робби / © Associated Press

Колин Фаррелл и Марго Робби / © Associated Press

Актриса сразу же привлекла внимание всех присутствующих своим откровенным и соблазнительным аутфитом. Марго появилась на красной дорожке в «голом» платье макси из кутюрной весенне-летней коллекции 2025 бренда Armani Privé, которое было настоящим произведением искусства. Этот наряд Робби выбрала не случайно — так она почтила память легендарного дизайнера Джорджио Армани, который умер 4 сентября в возрасте 91 года

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Прозрачное платье из тюля было украшено разноцветной вышивкой драгоценными камнями, пайетками и бисером. Это были узоры с пейсли и цветочными мотивами.

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Спереди наряд имел тонкие бретельки и овальный вырез, а сзади — обнаженную спину и акцентный цветок с камнями и бретельками. Под платьем на актрисе были блестящие стринги, которые она каждый раз демонстрировала фотографам.

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Молодая мама, которая почти год назад родила первенца, выглядела прекрасно и стройно.

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Аутфит Робби дополнила босоножками от Aquazzura, крупными бриллиантовыми серьгами в ушах и кокетливыми кольцами на руках. У нее была элегантная прическа с высоким пучком, макияж с розовыми румянами и нежной помадой на губах и нюдовый маникюр.

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Когонада, Марго Робби, Сет Рейсс, Колин Фаррелл / © Associated Press

Когонада, Марго Робби, Сет Рейсс, Колин Фаррелл / © Associated Press

О фильме:

Это история о Дэвиде и Саре, которые случайно знакомятся. Они отправляют в путешествие, где стираются границы между реальностью и фантазией. Героям нужно будет переосмыслить свое прошлое, чтобы найти путь к счастливому будущему.

Дата публикации
Количество просмотров
202
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie