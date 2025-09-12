- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 202
- Время на прочтение
- 2 мин
Самый откровенный образ на премьере: Марго Робби в "голом" платье Armani Privé произвела фурор на красной дорожке
35-летняя австралийская актриса выбрала для своего появления откровенный кутюрный наряд.
В Лондоне состоялась премьера романтично-фэнтезийного фильма «Большое, отважное, прекрасное путешествие» (A Big Bold Beautiful Journey). Презентовали ленту ее главные герои — Марго Робби и Колин Фаррелл.
Актриса сразу же привлекла внимание всех присутствующих своим откровенным и соблазнительным аутфитом. Марго появилась на красной дорожке в «голом» платье макси из кутюрной весенне-летней коллекции 2025 бренда Armani Privé, которое было настоящим произведением искусства. Этот наряд Робби выбрала не случайно — так она почтила память легендарного дизайнера Джорджио Армани, который умер 4 сентября в возрасте 91 года
Прозрачное платье из тюля было украшено разноцветной вышивкой драгоценными камнями, пайетками и бисером. Это были узоры с пейсли и цветочными мотивами.
Спереди наряд имел тонкие бретельки и овальный вырез, а сзади — обнаженную спину и акцентный цветок с камнями и бретельками. Под платьем на актрисе были блестящие стринги, которые она каждый раз демонстрировала фотографам.
Молодая мама, которая почти год назад родила первенца, выглядела прекрасно и стройно.
Аутфит Робби дополнила босоножками от Aquazzura, крупными бриллиантовыми серьгами в ушах и кокетливыми кольцами на руках. У нее была элегантная прическа с высоким пучком, макияж с розовыми румянами и нежной помадой на губах и нюдовый маникюр.
О фильме:
Это история о Дэвиде и Саре, которые случайно знакомятся. Они отправляют в путешествие, где стираются границы между реальностью и фантазией. Героям нужно будет переосмыслить свое прошлое, чтобы найти путь к счастливому будущему.