Самый ожидаемый фестиваль лета: участники первых двох дней Atlas Weekend

Музыкальный фестиваль пройдет с 5 по 11 июля.

В этом году самый масштабный музыкальный фестиваль Восточной Европы пройдет в специальном формате - Atlas Weekend Friends Edition - с 5 по 11 июля. Он традиционно состоится на столичном ВДНХ.

Из-за пандемии коронавируса в фесте будут принимать участия меньше зарубежных звезд, чем обычно. Но зато публику будет развлекать и радовать своими песнями много популярных украинских артистов.

Список артистов 1-го и 2-го дня фестиваля (5, 6 июля):

Main Stage

Тина Кароль

MOZGI

NК

DOROFEEVA

Воплі Відоплясова

MELOVIN

Lida Lee

Nikita Lomakin

Оля Цибульская

ALEKSEEV

Zlata Ognevich

Dantes

Tarabarova

Виталий Козловский

Alyosha

Мята

Солоха

Анна Тринчер

Marietta

Сергей Мироненко

Gena Viter

Мила Нитич

TamerlanAlena

Karta svitu

Dside Band

West Stage

Сергей Бабкин

Скрябін & Юркеш

Teleport

East Stage

Друга ріка

Kozak System

Kosmopolis

Лесик і Карпо

VS

Electronic Stage

Constantine

Тонка

Ocran

ЮЮ

Mama13

Ocran

Напомним, все билеты, которые поклонники фестиваля купили ранее, остаются действительными на новые даты Atlas Weekend в 2022 году. Кроме того, эти билеты можно обменять по выгодным условиям и посетить фестиваль в этом году или же вернуть за них деньги.

К слову, Atlas Weekend Friends Edition пройдет согласно всем карантинным правилам: будет действовать масочный режим и правила социальной дистанции.

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