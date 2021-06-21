Самый ожидаемый фестиваль лета: участники первых двох дней Atlas Weekend

Музыкальный фестиваль пройдет с 5 по 11 июля.
В этом году самый масштабный музыкальный фестиваль Восточной Европы пройдет в специальном формате - Atlas Weekend Friends Edition - с 5 по 11 июля. Он традиционно состоится на столичном ВДНХ.
Из-за пандемии коронавируса в фесте будут принимать участия меньше зарубежных звезд, чем обычно. Но зато публику будет развлекать и радовать своими песнями много популярных украинских артистов.
Список артистов 1-го и 2-го дня фестиваля (5, 6 июля):
Main Stage
- Тина Кароль
- MOZGI
- NК
- DOROFEEVA
- Воплі Відоплясова
- MELOVIN
- Lida Lee
- Nikita Lomakin
- Оля Цибульская
- ALEKSEEV
- Zlata Ognevich
- Dantes
- Tarabarova
- Виталий Козловский
- Alyosha
- Мята
- Солоха
- Анна Тринчер
- Marietta
- Сергей Мироненко
- Gena Viter
- Мила Нитич
- TamerlanAlena
- Karta svitu
- Dside Band
West Stage
- Сергей Бабкин
- Скрябін & Юркеш
- Teleport
East Stage
- Друга ріка
- Kozak System
- Kosmopolis
- Лесик і Карпо
- VS
Electronic Stage
- Constantine
- Тонка
- Ocran
- ЮЮ
- Mama13
- Ocran
Напомним, все билеты, которые поклонники фестиваля купили ранее, остаются действительными на новые даты Atlas Weekend в 2022 году. Кроме того, эти билеты можно обменять по выгодным условиям и посетить фестиваль в этом году или же вернуть за них деньги.
К слову, Atlas Weekend Friends Edition пройдет согласно всем карантинным правилам: будет действовать масочный режим и правила социальной дистанции.