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Самый ожидаемый фестиваль лета: участники первых двох дней Atlas Weekend

Самый ожидаемый фестиваль лета: участники первых двох дней Atlas Weekend

Тина Кароль/Пресс-служба

Музыкальный фестиваль пройдет с 5 по 11 июля.

В этом году самый масштабный музыкальный фестиваль Восточной Европы пройдет в специальном формате - Atlas Weekend Friends Edition - с 5 по 11 июля. Он традиционно состоится на столичном ВДНХ.

Из-за пандемии коронавируса в фесте будут принимать участия меньше зарубежных звезд, чем обычно. Но зато публику будет развлекать и радовать своими песнями много популярных украинских артистов.

Список артистов 1-го и 2-го дня фестиваля (5, 6 июля):

Main Stage

  • Тина Кароль
  • MOZGI
  • DOROFEEVA
  • Воплі Відоплясова
  • MELOVIN
  • Lida Lee
  • Nikita Lomakin
  • Оля Цибульская
  • ALEKSEEV
  • Zlata Ognevich
  • Dantes
  • Tarabarova
  • Виталий Козловский
  • Alyosha
  • Мята
  • Солоха
  • Анна Тринчер
  • Marietta
  • Сергей Мироненко
  • Gena Viter
  • Мила Нитич
  • TamerlanAlena
  • Karta svitu
  • Dside Band

West Stage

  • Сергей Бабкин
  • Скрябін & Юркеш
  • Teleport

East Stage

  •  Друга ріка
  •  Kozak System
  •  Kosmopolis
  •  Лесик і Карпо
  •  VS

Electronic Stage

  • Constantine
  • Тонка
  • Ocran
  • ЮЮ
  • Mama13
  • Ocran

Напомним, все билеты, которые поклонники фестиваля купили ранее, остаются действительными на новые даты Atlas Weekend в 2022 году. Кроме того, эти билеты можно обменять по выгодным условиям и посетить фестиваль в этом году или же вернуть за них деньги.

К слову, Atlas Weekend Friends Edition пройдет согласно всем карантинным правилам: будет действовать масочный режим и правила социальной дистанции.