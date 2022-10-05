Самый популярный в Украине сериал "Папик" покажут на ТЕТ

С 10 октября в 20:00 телеканал ТЕТ будет показывать сериал «Папик» о том, как одна встреча может перевернуть жизнь вверх дном и подарить незабываемые впечатления. История старого актера и молодой красавицы уже успела полюбиться зрителям.

Главный герой, в прошлом успешный актер, обычный пенсионер. Из-за постоянной тоски по юным годам мужчина в депрессии теряет смысл жизни, но решает сделать себе стильную прическу и «оторваться по полной», как прежде. После смены имиджа Александр Николаевич решается посетить ночной клуб, где знакомится с девушкой, принявшей его за миллионера. Известная на всю Украину история «папика» и гламурной красавицы подарит заряд позитива и энергии — ТЕТ всегда на страже позитивного настроения зрителей.

В главных ролях сериала Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая.

Напоминаем, что телеканалы ТЕТ и 1+1 объединяют программные силы: теперь зрители смогут смотреть самые большие шоу страны и любимые сериалы на одной площадке.

Не упустите историю невероятного переворота в жизни — смотрите сериал «Папик» с 10 октября с понедельника по четверг в 20:00.

Свет всегда побеждает мрак!

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