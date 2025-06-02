- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 240
- Время на прочтение
- 1 мин
Самый романтичный купальник лета: звезда соцсетей продемонстрировала милый пляжный лук
Эвита Скочча надела на отдых купальник цвета сливочного масла с рюшами.
В объективы папарацци на пляже в Майами попала модель и звезда соцсетей Эвита Скочча. Девушка продемонстрировала красивый и милый пляжный образ.
На блондинке был сплошной купальник трендового цвета сливочного масла. У него были бретельки и рюши в нижней части.
Скочча сделала укладку с локонами, нежный макияж и серебряный маникюр. На одной руке у нее был браслет и кольца.
Напомним, Николь Шерзингер в разных стильных купальниках похвасталась стройной фигурой и пикантным декольте.