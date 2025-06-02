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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Самый романтичный купальник лета: звезда соцсетей продемонстрировала милый пляжный лук

Эвита Скочча надела на отдых купальник цвета сливочного масла с рюшами.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эвита Скочча

Эвита Скочча / © Getty Images

В объективы папарацци на пляже в Майами попала модель и звезда соцсетей Эвита Скочча. Девушка продемонстрировала красивый и милый пляжный образ.

На блондинке был сплошной купальник трендового цвета сливочного масла. У него были бретельки и рюши в нижней части.

Эвита Скочча / © Getty Images

Эвита Скочча / © Getty Images

Скочча сделала укладку с локонами, нежный макияж и серебряный маникюр. На одной руке у нее был браслет и кольца.

Напомним, Николь Шерзингер в разных стильных купальниках похвасталась стройной фигурой и пикантным декольте.

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