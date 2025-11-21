Самый скандальный конкурс красоты: в чем обвиняют "Мисс Вселенная-2025"

"Мисс Вселенная-2025" / © Associated Press

Имя нового генерального директора было названо всего за несколько дней до начала конкурса

Джакапонг Джакраджутатип — тайская трансгендерная медиапредпринимательница, известная как владелица конкурсов красоты — вошла в историю, когда в октябре 2022 года приобрела организацию «Мисс Вселенная» за 20 миллионов долларов, став первой женщиной, владеющей конкурсом красоты с момента его основания в 1952 году.

Джакапонг Джакраджутатип / © Associated Press

Она пообещала открыть новую эру для «глобальной платформы расширения прав и возможностей женщин.

«Отныне им будут управлять женщины, а владельцем будет — трансгендерная женщина, и он будет служить интересам всех женщин мира», — сказала она.

Но продлилось это все недолго — 29 октября 2025 года «Мисс Вселенная» объявил, что новым генеральным директором стал бывший дипломат Марио Букаро, а Джакджраджутатип тихо ушла в отставку ранее в июне, после того, как продала 50% акций компании в январе 2024 года Раулю Роче. Отставка Джакраджутатип произошла на фоне финансовых проблем.

Рауль Роче / © Associated Press

Директор конкурса публично назвал «Мисс Мексика» тупой и хотел, чтобы ее вывела из зала охрана

4 ноября во время церемонии вручения лент произошел публичный конфликт, когда национальный директор конкурса «Мисс Вселенная Таиланд» Нават Ицарагрисил сделал выговор Фатиме Бош из Мексики и назвал ее «тупой». Также мужчина начал приказывать девушке сесть и угрожать охраной. В этот момент несколько участниц, в том числе действующая Мисс Вселенная Виктория Кьер, вышли из комнаты в знак солидарности с представительницей Мексики.

Нават Ицарагрисил

Конфликт произошел, поскольку Ицарагрисил обвинил Бош в неучастии в рекламном мероприятии конкурса.

Фатима Бош в конце зала в зеленом платье. Девушка встала, услышав обвинения в свой адрес

В дальнейшем президент конкурса «Мисс Вселенная» Рауль Роча ограничил участие Итсарагрисил в будущих мероприятиях конкурса «Мисс Вселенная 2025», хотя тот и извинился публично.

Расистские заявления от бывшей победительницы конкурса «Мисс Вселенная»

«Мисс Вселенная-1996» Алисия Мачадо обсуждала ссору Итсарагрисила и Бош во время прямого эфира в соцсети 5 ноября и назвала его китайцем. Когда один из комментаторов заметил, что Итсарагрисил имеет тайское происхождение, Мачадо ответила, что «все раскосые глаза» для нее — китайцы. Затем она оттянула уголки глаз на камеру, чтобы спародировать такой разрез глаз.

«Мисс Чили» спровоцировала скандал из-за «наркотиков»

6 ноября «Мисс Чили» Инна Молл опубликовала в TikTok видео, на котором она притворяется, что вдыхает наркотики. Вначале Молл без макияжа наносит на руку немного белой пудры, а затем наклоняется и делает вид, что вдыхает ее, после чего в видео сменяется ее наряд и прическа. Вероятно, это должно было быть комедийное видео, но многие его не поняли и раскритиковали девушку, в частности из-за романтизации наркотиков.

Инна отреагировала на критику и удалила видео со своей страницы уже на следующий день, и опубликовала извинения, заявив, что идея видео была не ее.

«Я хочу извиниться перед теми, кого это оскорбило», — сказала она в видео. «Визажист попросил меня записать видео, и, возможно, из-за языкового барьера я не до конца поняла, что происходит».

«Сначала я сказала „нет“, но он настоял, и я согласилась. Мне следовало твёрдо сказать „нет“», — добавила Молл.

Визажист Тараторн Аек, снявший это видео, в тот же день тоже опубликовал в Instagram заявление с извинениями перед Молл.

Двое судей были заменены всего за несколько дней до финала конкурса

18 ноября композитор Омар Арфуш объявил в Instagram о своей отставке с поста судьи конкурса. Он обвинил организаторов в проведении «тайного голосования» для отбора 30 лучших участниц, организованного «лицами, не являющимися официальными членами жюри, включая меня».

«Я не мог стоять перед публикой и телекамерами, притворяясь, что легитимизирую голосование, в котором я не участвовал», — сказал Арфуш. «Зрители могли бы решить, что эти решения принимало жюри, и я не могу нести ответственность за процесс, в котором не участвовал».

В тот же день, когда Арфуш подал в отставку, Клод Макелеле — бывший профессиональный французский футболист — заявил, что он тоже больше не может быть судьей финала конкурса «Мисс Вселенная».

«С сожалением вынужден сообщить, что не смогу присутствовать на конкурсе „Мисс Вселенная-2025“ по непредвиденным личным причинам», — написал он в Instagram.

Мисс Мексика — фейковая победительница

Также Омар Арфуш за 24 часа до финала конкурса «Мисс Вселенная», заявил на американском канале HBO, что победит Мисс Мексика, потому что владелец «Мисс Вселенная» Рауль Роша ведет бизнес с отцом Фатимы Бош.

«Мисс Мексика» — фейковая победительница. Я, Омар Арфуш, вчера в эфире Americain HBO за сутки до финала «Мисс Вселенная» заявил, что «мисс Мексика» выиграет, потому что владелец конкурса Рауль Роча ведёт бизнес с отцом Фатимы Бош. Все детали покажут на HBO в мае 2026 года. Неделю назад в Дубае Рауль Роча и его сын попросили меня отдать голос за Фатиму Бош, пояснив, что её победа выгодна для нашего общего дела».

Мисс Ямайка Габриэль Генри травмировалась на сцене

Габриэль Генри из Ямайки унесли из зала на носилках после того, как она упала со сцены. Инцидент произошел во время отборочного тура, когда участница вышла на сцену в вечернем платье.

Генри доставили ​​в больницу Паоло Рангсит в Таиланде, где ее обследовали. Переломов девушка не получила, как сообщили ее представители, но она осталась в больнице и финал пропустила.

Скандал меджу Израилеи и Палестиной

В этом году в конкурсе принимали участие конкурсантки, которые представляли Израиль и Палестину. Девушек поставили рядом друг с другом и из-за взгляда 27-летней мисс Израиль Мелани Шираз в Сети разгорелся скандал — многие подумали, что она искоса посмотрела 27-летнюю мисс Палестину Надин Аюб.

Видео опубликовала Мисс Палестина Надин Аюб в социальных сетях с подписью: «Израиль смотрит на НАСТОЯЩУЮ КОРОЛЕВУ». Сейчас ролика на странице Аюб уже нет.

Мисс Израиль начала получать много угроз, в частности антисесмитского содержания и у грозы в убийстве.

«Это не только угрозы убийством, но и угрозы сексуального насилия», — рассказал Шираз, изданию The Post. «Я и раньше сталкивалась с антисемитизмом, но не думала, что все будет настолько серьезно». Также она опубликовала видео, в котором показала ка на самом деле все было.

Позже сообщалось, что видео было специально смонтировано таким образом, чтобы выствить Мисс Израиль в плохом света. Но особенно подкинула масла в огонь Белла Хадид, которая сделала репост скандального ролика.