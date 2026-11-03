- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 136
- Время на прочтение
- 1 мин
Самый смелый образ Хэллоуина-2026: трансгендерная модель Валентина Сампайо перевоплотилась в Еву из Эдемского сада
В ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно отмечался Хэллоуин, в своих соцсетях звезды продолжают делится впечатлениями и показывать свои костюмы.
29-летняя бразильская модель Валентина Сампайо удивила подписчиков необычным образом на Хэллоуин. Для праздничного перевоплощения она выбрала образ Евы из библейской истории об Эдемском саде.
Фотографиями модель поделилась в Instagram. Перед камерой она позировала в откровенном наряде: ее тело прикрывали лишь осенние листья. Особенной деталью образа стала большая змея, обвивающая плечи и руки модели.
Волосы Валентина оставила распущенными, а свой смелый образ дополнила красный яблоком — «запретным плодом», который для фото надкусывала.
Ранее, напомним, свои костюмы показали Деми Мур, а также Леонардо Ди Каприо и его девушка Виттория Черетти.