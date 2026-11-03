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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
136
Время на прочтение
1 мин

Самый смелый образ Хэллоуина-2026: трансгендерная модель Валентина Сампайо перевоплотилась в Еву из Эдемского сада

В ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно отмечался Хэллоуин, в своих соцсетях звезды продолжают делится впечатлениями и показывать свои костюмы.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Валентина Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

29-летняя бразильская модель Валентина Сампайо удивила подписчиков необычным образом на Хэллоуин. Для праздничного перевоплощения она выбрала образ Евы из библейской истории об Эдемском саде.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Фотографиями модель поделилась в Instagram. Перед камерой она позировала в откровенном наряде: ее тело прикрывали лишь осенние листья. Особенной деталью образа стала большая змея, обвивающая плечи и руки модели.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Волосы Валентина оставила распущенными, а свой смелый образ дополнила красный яблоком — «запретным плодом», который для фото надкусывала.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Ранее, напомним, свои костюмы показали Деми Мур, а также Леонардо Ди Каприо и его девушка Виттория Черетти.

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