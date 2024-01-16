Самый яркий образ на премии: Джессика Честейн в неоново-салатовом платье с бахромой вышла в свет

Актриса в ярком наряде продемонстрировала стройную фигуру и пикантное декольте.
Джессика Честейн посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию награждения премии Emmy Awards.
Образ актрисы был самым ярким на мероприятии. Она одела неоново-салатовое платье макси с серебристой бахромой на юбке от бренда Gucci. Наряд имел глубокий вырез, который прекрасно подчеркнул ее соблазнительный бюст. Честейн также продемонстрировала стройную фигуру в этом платье.
Аутфит Джесс дополнила экстравагантными серьгами с камнями и кольцами от Reza. Она сделала укладку с боковым пробором и макияж в нюдово-бежевых оттенках.
Напомним, на премии National Board of Review Awards в Нью-Йорке она появилась в фиолетовом платье от Vivienne Westwood с обнаженными плечами и пышным декольте.
Читайте также: