Самый яркий ужас года: в украинский прокат вышел фильм "Пункт назначения: Родовое проклятие"

Пункт назначения

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На днях в кинотеатре "Планета Кино" (РЦ "Блокбастер") состоялся премьерный показ шестой части легендарной франшизы - "Пункт назначения: Родовое проклятие" от режиссеров Зека Липовски и Адама Б. Стейна.

После 14-летней паузы серия возвращается в обновленном формате, в котором соединилась фирменная «эффект домино» смерть с более глубокой драматургией и семейной историей.

В центре сюжета — студентка колледжа Стефани (Кейтлин Санта Хуана), которая возвращается домой через тревожные сны, связанные с ее родом. Там она пытается найти способ разорвать смертельную цепь, которая словно проклятие преследует ее семью. Лента погружает зрителя в атмосферу роковости, где угроза не имеет лица — лишь безжалостное невидимое присутствие.

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Премьеру посетили звездные гости и инфлюэнсеры, которые первыми увидели новую главу культовой истории: актрисы Евгения Мякенькая и Елена Узлюк, ведущий Вячеслав Соломка, певица Marietta, блогер Антон Скуратов и другие.

Елена Узлюк/Фото Кирилл Авраменко

Евгения Мякенькая/Фото Кирилл Авраменко

Вячеслав Соломка/Фото Кирилл Авраменко

Marietta и Даша Лотоцкая/Фото Кирилл Авраменко

Антон Скуратов/Фото Кирилл Авраменко

Фильм "Пункт назначения: Родовое проклятие" уже в украинском прокате.