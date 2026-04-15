Сандра Буллок впервые за много лет появилась на светском мероприятии

Сандра Буллок / © Getty Images

Реклама

Голливудская 61-летняя актриса Сандра Буллок впервые за долгое время появилась на публике и это стало сюрпризом для ее поклонников. Дело в том, что она нигде не снималась, не вела соцсети и не посещала мероприятия. Сандра вела тихий образ жизни, в частности из-за того, что сначала хотела больше проводить время с детьми, а в 2023 году умер ее многолетний партнер Брайан Рэндалл после борьбы с болезнью. Актриса тяжело переживала горе и уединилась, отказавшись от публичности.

Вчера же, 14 апреля, Санда появилась на мероприятии. Актриса посетила CinemaCon в Лас-Вегасе, чтобы прорекламировать свою новую работу — вторую часть фильма «Практическая магия». Зрителям презентовали тизер картины, а также со сцены Булок немного рассказала секретов о предстоящем фильме.

Актриса надела красный брючный костюм Gabriela Hearst и черное кожаное бюстье. Также она дополнила лук украшениями, а свои длинные роскошные волосы распустила.

Реклама

На сцену Булок вышла с главной коллегой по этой культовой картине — Николь Кидман, которая выбрала для мероприятия черное платье с асимметричным подолом.

Сандра Буллок и Николь Кидман / © Associated Press

В тот же день, когда Булок появилась на CinemaCon, присоединилась к Instagram, чтобы опубликовать короткое видео со съемок фильма «Практическая магия 2», на котором она одета в платье с рукавами-колокольчиками магическим жестом включает блендер с коктейлем.

Фильм «Практическая магия» выпустят в прокат спустя 28 лет после выхода первой части, которая успела обрести культовый статус, хотя в год своей премьеры не имела успеха — картина не оправдала ожиданий студии, собрав средств меньше, чем было потрачено на производство. Более того, ее весьма прохладно приняли кинокритики.