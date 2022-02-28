Сара Джессика Паркер отреагировала на войну в Украине и предложила помощь

Американская актриса не осталась в стороне.

Иностранные звезды продолжают поддерживать украинцев после нападения России. На этот раз свою поддержку выразила актриса Сара Джессика Паркер, которую многие знают по роли Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе".

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram пост с флагом Украины и поинтересовалась у аудитории, как помочь пострадавшим. Также Сара Джессика отметила благотворительные организации UNICEF USA, Médecins Sans Frontières и Максима Чмерковского - украино-американского чемпиона мира по латинским танцам, который находится в Киеве и тоже активно освещает ситуацию в своих соцсетях.

"Если у кого-то есть информация о том, как помочь больницам, которые ухаживают за пациентами отделений интенсивной терапии, которые должны были быть переведены из отделений интенсивной терапии во импровизированные центры ухода, пожалуйста, дайте мне знать. Проблемы с поиском поддержки. Большое спасибо! ХХ", - написала Паркер.

Напомним, ранее поддержали Украину принц Уильям и герцогиня Кейт, экс"ангелы" Victoria's Secret, Дженнифер Лопес, принц Гарри и Меган Маркл и другие.

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