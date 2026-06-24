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Сара Джессика Паркер поздравила дочек-близняшек с 17-летием и показала их редкие детские фото
Известная актриса воспитывает трех детей, и недавно ее дочери праздновали день рождения.
61-летняя американская актриса, звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер — поделилась в своем Instagram серией фото, на которых запечатлены ее дочери-близняшки. Публикация в Сети была приурочена к их дню рождения — 22 июня им исполнилось 17 лет. Все фото девочек сделаны в детстве.
«Сегодня вам 17. И вы мудры. И хороши. И счастливы. И прекрасно находите свой путь. И забавны. И преданные друзья. И любимые дочери. С днем рождения, дорогие Лоретта и Табита. С восхищением и всей моей любовью. Целую, мама», — написала актриса под снимками.
Отметим, у Сары Джессики Паркер и ее мужа, актера Мэттью Бродерика, трое детей — один сын и две дочери-близняшки. Если сын Джеймс — биологический ребенок актрисы, то девочки родились с помощью суррогатной матери после длительных попыток Сары снова забеременеть. Лоретта и Табита ведут относительно закрытый образ жизни, но иногда сопровождают маму на красных дорожках и модных показах.
Ранее, напомним, жена миллиардера Безоса — Лорен Санчес — поздравила сына с 20-летием и показала его редкие фото.