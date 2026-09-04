Сара Джессика Паркер раскрыла секрет своей любви к обуви

Сара Джессика Паркер, фото: instagram.com/voguebrasil

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61-летняя американская актриса, звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер стала героиней нового материала бразильского Vogue, в котором рассказала о своем отношении к моде, стиле и, конечно, обуви. Актриса уже много лет остается одной из главных икон стиля благодаря образу Кэрри Брэдшоу.

В интервью журналу Паркер призналась, что любовь к обуви появилась у нее еще в детстве. По словам актрисы, большое влияние на ее отношение к стилю оказала мама, которая научила ее экспериментировать с одеждой и воспринимать моду как способ самовыражения.

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Отдельное место в разговоре заняла обувь — один из самых узнаваемых элементов образа Паркер. Именно благодаря Кэрри Брэдшоу туфли стали настоящим символом героини, а сама актриса впоследствии запустила собственный обувной бренд.

«Я всегда любила обувь. Некоторые из моих самых ранних воспоминаний о моде связаны с походами по магазинам обуви с моей матерью. У нас была большая семья, и денег часто не хватало, поэтому покупка обуви не была чем-то, что происходило каждые выходные. Я помню, как эти походы казались невероятно важными: ты тщательно обдумывал свой выбор, потому что собирался носить эту обувь долгое время. У моей матери был замечательный вкус, и она научила нас, что стиль мало связан с деньгами, а связан исключительно с любопытством, заботой и воображением. Думаю, именно тогда и зародилась моя любовь к обуви. Она казалась мне чем-то преображающим, даже в детстве. Задолго до актерской карьеры я уже понимала, что пара обуви может изменить то, как ты себя держишь. Моя карьера, безусловно, усилила эту связь, но романтика началась гораздо раньше», — поделилась Сара.

Говоря о современных тенденциях, Сара Джессика Паркер подчеркнула, что не стоит воспринимать моду слишком серьезно. Она считает, что одежда и аксессуары прежде всего должны приносить удовольствие, а не заставлять человека соответствовать каким-либо правилам.

Актриса также дала совет тем, кто вдохновляется ее стилем: не бояться пробовать новое и искать собственный способ выражать индивидуальность. Именно любопытство, по ее мнению, делает стиль по-настоящему интересным.

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Ранее, напомним, Сара Джессика Паркер поздравила дочек-близняшек с 17-летием и показала их редкие детские фото.

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