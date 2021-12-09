Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис: звезды на премьере нового "Секса в большом городе"

Событие, которого поклонники сериала так долго ждали, наконец-то произошло. и любимые актеры опять на одной дорожке.
В течение длительно времени мы наблюдали, как снимали продолжение сериала "Секс в большом городе" в Нью-Йорке и вот наконец-то настал день премьеры. 8 декабря главные герои сериала собрались вместе ради презентации сериала в Музее современного искусства.
На красной дорожке появились Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Крис Нот, Сарита Чоудхури, Марио Кантоне, Николь Ари Паркер и даже Бриджет Мойнэхэн, которая сыграла в оригинальном сериале жену Мистера Бига Наташу.
Сара Джессика Паркер появилась на дорожке с сыном и мужем. Она была одета в нежное платье от Oscar de la Renta.
Кристин Дэвис выбрала для своего грандиозного появления темно-синее платье от Jason Wu, которое украшали элегантные декоративные рюши.
Синтия Никсон надела на дорожку лаконичное платье в пол Christopher John Rogers мандаринового цвета и ботинки такого же оттенка.
Напомним, что сериал расскажет о жизни героинь "Секса в большом городе" 20 лет спустя. В продолжении появятся практически все героев оригинального сериала: Кэрри, Миранда, Шарлотта, мистер Биг, а также несколько совершенно новых персонажей.
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