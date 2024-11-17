Сара Джессика Паркер в черном платье, а Александр Терен – черном костюме и с необычной брошью: звезды на премьере фильма

Сара Джессика Паркер, Александр Терен и команда фильма "Первы ряд" представили фильм в Нью-Йорке.
Премьера документального фильма об украинских артистах балета в эмиграции Front Row ("Первый ряд"), который продюсирует актриса Сара Джессика Паркер состоялась в Нью-Йорке.
Фильм снимали весной и летом 2023 года. В нем рассказывается о группе украинских танцоров в эмиграции и ветеране войны и новом Холостяке Александре Терене, формирующих новую балетную труппу United Ukrainian Ballet.
Один из героев фильма, звезда не только украинского, но и мирового балета Алексей Тютюнник пришел на премьеру в футболке Free Azovstal Defenders. А Александр Терен появился на красной дорожке в черном классическом костюме и с брошью в виде ветки терена.
Сара Джессика Парке вышла в свет в черном лаконичном платье с глубоким вырезом на декольте, туфлях-лодочках в принт, с золотой подвеской на шее и жемчужной нитью. Она распустила длинные белокурые волосы и сделала макияж в натуральных оттенках.
Фильм показали в рамках 15-го ежегодного кинофестиваля DOC NYC в Village East by Angelika.
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