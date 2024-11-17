Сара Джессика Паркер в черном платье, а Александр Терен – черном костюме и с необычной брошью: звезды на премьере фильма

Премьера документального фильма об украинских артистах балета в эмиграции Front Row ("Первый ряд"), который продюсирует актриса Сара Джессика Паркер состоялась в Нью-Йорке.

Фильм снимали весной и летом 2023 года. В нем рассказывается о группе украинских танцоров в эмиграции и ветеране войны и новом Холостяке Александре Терене, формирующих новую балетную труппу United Ukrainian Ballet.

Сара Джессика Паркер и Александр Терен / Фото: Getty Images

Один из героев фильма, звезда не только украинского, но и мирового балета Алексей Тютюнник пришел на премьеру в футболке Free Azovstal Defenders. А Александр Терен появился на красной дорожке в черном классическом костюме и с брошью в виде ветки терена.

Сара Джессика Парке вышла в свет в черном лаконичном платье с глубоким вырезом на декольте, туфлях-лодочках в принт, с золотой подвеской на шее и жемчужной нитью. Она распустила длинные белокурые волосы и сделала макияж в натуральных оттенках.

Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Фильм показали в рамках 15-го ежегодного кинофестиваля DOC NYC в Village East by Angelika.

Сара Джессика Паркер с командой фильма / Фото: Associated Press

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