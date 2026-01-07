Сара Джессика Паркер вышла в свет с сыном и мужем, чтобы получить особую награду

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Накануне 83-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» организация вручила звезде сериала «Секс в большом городе» Саре Джессике Паркер специальную почетную награду — премию Кэрол Бернетт, которая вручается за выдающийся вклад в искусство телевидения и работу, оставившую длительный след в индустрии и среди зрителей. На торжественное событие звезда пришла со своими близкими — мужем Мэтью Бродериком и сыном Джеймсом. Также у пары есть две дочери-близняшки, но они на мероприятие не пришли.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Актриса выбрала для мероприятия вечернее гламурное платье от Paolo Sebastian, полностью расшитое серебристыми пайетками. Декольте у платья было архитектурным, у юбки А-силуэта был длинный шлейф.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Платье актриса дополнила черным бархатным поясом с гламурной пряжкой, а также жакетом с рукавами три четверти. Образ Паркер дополнила украшениями разного стиля — с камнями и жемчугом, сделала яркий макияж и свою любимую прическу с объемной укладкой.

Муж и сын звезды пришли в черных смокингах и галстуках-бабочках, а также украсили лацканы одинаковыми белыми цветами.

Сара Джессика Паркер с мужем и сыном / © Associated Press

Сара Джессика Паркер с мужем и сыном / © Associated Press

Также отметим, что актриса является неоднократным лауреатом премии «Золотой глобус»: она получила несколько наград за «Лучшую женскую роль в телесериале — комедии или мюзикле» за сериал «Секс в большом городе», а также за лучший телесериал как исполнительный продюсер. Поэтому эта награда отмечает не только ее культовую роль Кэрри Брэдшоу, но и ее проекты за камерой: от продюсерской работы над сериалом «Секс и город» и его спинофом «И просто так…» до театральных постановок и издательской работы через ее литературный лейбл.