Сара Мишель Геллар показала фото из романтического отпуска с мужем-актером

Звезда поделилась новой серией снимков в Сети.

48-летняя актриса, звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» — Сара Мишель Геллар — опубликовала в своем Instagram фото, сделанные в отпуске где-то на экзотических островах, где они встретили новый год и провели его первую неделю.

Компанию на отдыхе звезде составил ее муж — Фредди Принц-младший, тоже актер, наиболее известный по фильму «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Скуби-Ду». Они состоят в браке уже 23 года и воспитывают двоих детей — дочь Шарлотту и сына Рокки.

На большинстве фото они запечатлены в обнимку и во время поцелуев.

Также Сара Мишель на одном из снимков позировала под водой — в гидрокостюме, маске и ластах она занялась снорклингом, который она очень любит и не раз делилась в Сети подобные фото.

Ранее, напомним, Сара Мишель Геллар посетила церемонию в Лос-Анджелесе. Она вышла в свет в длинном платье-бюстье из кожи, которое было выполнено в винном оттенке.

