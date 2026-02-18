ТСН в социальных сетях

Сара Мишель Геллар сияли в изысканном золотом платье с вырезом на особом мероприятии

48-летняя актриса была очень гламурной и все благодаря ее оригинальному платью от бренда Maria Lucia Hohan.

Сара Мишель Геллар / © Associated Press

Американская актриса Сара Мишель Геллар, известная благодаря сериалу «Баффи — истребительница вампиров», вышла к фотографам во время фотокола в Лос-Анджелесе. Любимица публики сияла в изысканном золотом платье свободного фасона.

У ее наряда не было бретелек, однако главными его акцентами, стали фигурный вырез под грудью и высокий разрез на юбке. Также платье Сары Мишель было украшено мелкими драпировками и имело шлейф.

Наряд был ярким и самодостаточным, поэтому актриса не перегружала образ слишком выразительными украшениями, а лишь добавила несколько акцентов — кольца с бриллиантами и золотые серьги-овалы. Макияж Геллар был с золотистыми тенями на глазах, а волосы она уложила в изысканные локоны. Образ актрисы завершили золотая обувь на высоких платформах.

В таком кламурном платье Сара Мишель Геллар пришла на съемки финальной программы талант-шоу Star Search («Поиск звезд»), которое выходит на Netflix. Звезда является одной из судей программы и ранее приходила рассказать о ней в интервью, где ее сфотографировали папарацци.

