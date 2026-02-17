Сару Мишель Геллар в бюстье и прозрачной юбке сфотографировали в Нью-Йорке

Сара Мишель Гелар / © Getty Images

Реклама

48-летняя американская актриса Сара Мишель Геллар, известная благодаря сериалу «Баффи — истребительница вампиров», попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Звезда надела довольно эффектный наряд винного цвета для появления на интервью.

Актриса соединила кружевное бюстье с абсолютно прозрачной кружевной юбкой, которую надела также трусами-шортам. Поверх кружевного ансамбля Геллар надела также удлиненный жакет свободного фасона.

Сара Мишель Гелар / © Getty Images

Этот образ звезда дополнила туфлями-лодочками, большим количеством украшений, в частности серьгами и кольцами, а также сделала стильную укладку с локонами.

Реклама

Появление звезды на улице в Нью-Йорке связано с тем, что она стала одной из судей возрожденного талант-шоу Star Search («Поиск звезд»), которое выходит на Netflix. Именно об этом шоу она пришла рассказать в программе Live with Kelly and Mark.