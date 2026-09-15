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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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65
Время на прочтение
1 мин

Сара Пиджон продемонстрировала изысканное фиолетовое платье с жемчугом на церемонии Emmy-2026

Особое внимание в её образе привлекли жемчужные акценты и изысканные украшения.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Сара Пиджон

Сара Пиджон / © Associated Press

30-летняя актриса Сара Пиджон сияла на церемонии Emmy 2026 в нежно-фиолетовом шелковом платье от французского модного дома Chanel. Наряд имел бретели, украшенные жемчужинами, и изысканную композицию цепочек, спадающих от плеч к лифу, драпировку и длинный шлейф.

/ © Associated Press

© Associated Press

Актриса сохранила свои светлые волосы — для своей недавней роли в сериале «Американская история любви» их окрашивание заняло более 20 часов — она оставила волосы распущенными, уложив их мягкими волнами. Образ она дополнила бриллиантовым колье с камелией и босоножками.

/ © Associated Press

© Associated Press

Пиджон была номинирована на премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме» за роль Бессетт-Кеннеди — это её первая номинация на «Эмми». Эта роль стала для неё прорывом, и в течение всего года актриса продолжала воспроизводить стиль своей героини и за пределами экрана, в частности носила вещи от Calvin Klein — бренда, с которым сотрудничала Бессетт-Кеннеди и который она сама часто носила.

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