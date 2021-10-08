Сара Сампайо показала образ практически в "голом" платье

30-летняя португальская модель поделилась очень пикантными снимками в блоге.
Сара Сампайо примерила короткое полностью прозрачное желтое платье, под которое надела белье в тон, а поверх - желтый удлиненный блейзер. Сара обула босоножки на каблуках и с завязками вокруг щиколотки, собрала волосы в низкий пучок и сделала насыщенный вечерний макияж.
"Мэм, не могли бы вы одеться?" - подписала фото Сампайо.
Похоже, экс-"ангел" Victoria’s Secret собралась куда-то на вечеринку, и образ получился достаточно откровенным.
Сара немного подурачилась перед камерой, когда позировала и этими фотографиями поделилась с подписчиками в Instagram.
Напомним, в светском обществе Сара Сампайо не появлялась давно. Последний раз на красную дорожку модель выходила в прошлом месяце, когда посещала Венецианский кинофестиваль. Тогда девушка блистала в черном платье от итальянского бренда Giorgio Armani из коллекции осень-зима 2008 года.
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