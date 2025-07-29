Сажали цветы в саду: Деми Мур показала, как провела время со своей двухлетней внучкой

Деми Мур / © Associated Press

Реклама

62-летняя актриса Деми Мур поделилась в своем Instagram серий фотографий, сделанных в ее саду. На снимках звезда запечатлена со своей двухлетней внучкой Луэттой, дочерью старшей из трех дочерей Деми Мур и Брюса Уиллиса — 36-летней Румер.

«В саду никогда не бывает скучно», — подписала фото актриса. Деми сажает цветы, а девочка ей в этом помогает.

Деми Мур с внучкой / © Instagram Деми Мур

Деми Мур с внучкой / © Instagram Деми Мур

Отметим, с 2020-го по 2024 год Румер Уиллис состояла в браке с певцом Дереком Ричардом Томасом. Их дочь Луэтта Айсли Томас родилась 18 апреля 2023 года.

Реклама

Также Мур позировала около кустов пионов и со своими собаками.

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Сад Деми Мур / © Instagram Деми Мур

В последнее время все больше мировых селебрити полюбили садоводство и земледелие. Например, Дэвид Бекхэм ухаживает за огородом на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством. А Памела Андерсон переехала в дом своей бабушки в небольшом городке Лейдисмит, Канада, с собственным участком земли, на котором разбила экологичный огород и выращивает овощи, зелень и цветы.

Ранее, напомним, 62-летняя Деми Мур выглядела сногсшибательно на премьере. Она посетила мероприятие в Голливуде, которое было посвящено сериалу «Землевладелец», в котором она сыграла роль.

Деми Мур / © Associated Press

Стилисты подобрали для актрисы образ от Модного дома Schiaparelli, который включал стильную белую рубашку с золотыми пуговицами, удлиненный жакет оверсайз, украшенный знаменитой фурнитурой бренда в виде замка, а также светлые джинсы клеш.

Реклама

Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Getty Images Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Getty Images Деми Мур / © Getty Images Деми Мур / © Getty Images Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Getty Images Деми Мур / © Getty Images Деми Мур / © Getty Images Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Getty Images Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Getty Images Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Getty Images Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Associated Press Деми Мур / © Associated Press