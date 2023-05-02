Сбрила волосы ради Met Gala: актриса Флоренс Пью шокировала изменением имиджа

Для своего первого появления на этом мероприятии актриса выбрала бренд Valentino, лицом которого является.

Для британской актрисы Флоренс Пью появление на Met Gala в этом году стало дебютным, а для нас, однозначно, самым запоминающимся, ведь звезда фильма "Не беспокойся, дорогая" появилась с бритой головой.

Наряд для девушки создавал ее друг - креативный директор Дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли.

Модельер также составил компанию Пью на этом мероприятии.

Флоренс Пью и Пьерпаоло Пиччоли / Фото: Associated Press

Платье Флоренс для Бала института костюма было из белой шелковой тафты с открытой спиной, очень глубоким декольте и без бретелек. Спереди его украшал бант из черного шелкового шифона. Бренд заявил, что для создания этого платья потребовалось 64 метра ткани.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Дополняли ее образ украшения с бриллиантами и жемчугом, а также головной убор в виде короны с перьями.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Аксессуар был металлическим и очень эффектно выглядел на этом мероприятии.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

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