Сбрила волосы ради Met Gala: актриса Флоренс Пью шокировала изменением имиджа

Для своего первого появления на этом мероприятии актриса выбрала бренд Valentino, лицом которого является.
Для британской актрисы Флоренс Пью появление на Met Gala в этом году стало дебютным, а для нас, однозначно, самым запоминающимся, ведь звезда фильма "Не беспокойся, дорогая" появилась с бритой головой.
Наряд для девушки создавал ее друг - креативный директор Дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли.
Модельер также составил компанию Пью на этом мероприятии.
Платье Флоренс для Бала института костюма было из белой шелковой тафты с открытой спиной, очень глубоким декольте и без бретелек. Спереди его украшал бант из черного шелкового шифона. Бренд заявил, что для создания этого платья потребовалось 64 метра ткани.
Дополняли ее образ украшения с бриллиантами и жемчугом, а также головной убор в виде короны с перьями.
Аксессуар был металлическим и очень эффектно выглядел на этом мероприятии.
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