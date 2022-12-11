Сбросила 10 кг: участница шоу "Холостяк-12" показала фигуру в белье после похудения

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – крупье Лиза Кондрашевская – показала в Instagram результаты своего похудения. Девушка почти за год сбросила 10 килограммов.

Она опубликовала фотоколлаж, состоящий из снимков ее фигуры в белье до похудения и после с разных ракурсов.

Девушка призналась, что сейчас весит 49 килограммов и очень этим довольна.

"Минус 10 кг. Фото слева было сделано в январе 2022 года. Я тогда недавно вернулась со съемок проекта "Холостяк". Тело мое было не в лучшем состоянии, потому что за год до этого у меня было нарушение пищевого поведения. Последствия заметны даже за качеством кожи. Я делаю это фото перед началом программы С9.

Тогда за 9 дней я похудела почти на 4 кг. Это было началом. Ведь на программе организм перезапускается и в дальнейшем легко сохранять и снижать вес благодаря новым полезным навыкам и контролю питания.

Скажу сразу, спортом занимаюсь очень редко. Но люблю много ходить. Гарсиния снизила мой аппетит (а это на полведра меньше еды, чем раньше) и этого мне было достаточно, чтобы продолжать снижать вес.

9 дней назад с весом 52 кг я снова начала программу С9. И тоже очень довольна результатом. Сегодня мой вес 49,8 кг. Но это не главное. Я чувствую легкость, появилось очень много энергии, кожа начала сиять.

Не зависимо от результата, хотите ли вы худеть или нет, я рекомендую всем проходить такую программу 1-2 раза в год. На программе происходит регенерация ваших клеток, за счет чего вы продлеваете свою жизнь и ее качество. Кстати, дивиз программы – выгляди лучше, чувствуй себя лучше!" – поделилась Лиза.

В комментариях фолловеры девушки отмечают, что до похудения она выглядела лучше.

"Не знаю, но мне кажется, что была замечательная фигура и худеть не было смысла", "Мне одной кажется что слева привлекательнее и соблазнительнее???", "Зря худели, слева выглядите намного лучше и младше. К тому же худеть так резко нельзя, зачем вы это пропагандируете?" – написали подписчики.

Напомним, в седьмом выпуске шоу "Холостяк-12" Лиза сама выразила желание уйти из проекта. Такое решение она сделала после свидания с главным героем Алексом Топольским. Девушка поняла, что мужчина ее не понимает и у них разные взгляды на жизнь. Алекс был удивлен таким решением Лизы, но решил ее не держать и отпустил домой.

Кстати, на церемонии роз Елизавета продемонстрировала стильный образ в белом платье на тонких бретельках и с бахромой. Аутфит она дополнила белой шляпой и сапогами на каблуке.

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