Сценарист сериала "Корона" рассказал, о чем будет последний - шестой - сезон

Пока поклонники сериала "Корона" с нетерпением ждут выхода пятого сезона, который обещают показать публике в ноябре 2022 года, сценарист проекта Питер Морган рассказал о шестом сезоне.

Пятый сезон сериала "Корона", повествующего о жизни и правлении королевы Елизаветы II, будет выпущен на Netflix в ноябре 2022 года. В нем будет рассказываться о 90-х годах в жизни членов британской королевской семьи. Десятилетие с 90-х по 2000-е называют мрачным для королевы и ее семьи. Именно в это время случились три развода детей королевы Елизаветы II, в 1992 году горел Виндзорский замок – одна из резиденций королевы, где монарх живет сейчас. Тогда пожар удалось потушить лишь через 15 часов, и Верхнему двору был нанесен большой ущерб. А в 1997 году погибла принцесса Диана.

Как сообщает американское издание The Hollywood Reporter, Питер Морган заявил, что намерен завершить сериал шестым сезоном, в котором покажут период 2011-2013 годов. Как раз на эти годы выпадают такие события, как свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году, Бриллиантовый юбилей правления королевы Елизаветы II (60-летие пребывания на троне) и летние Олимпийские игры в 2012 году, а также рождение и крещение принца Джорджа – первенца Кейт и Уильяма, в 2013 году.

Питер Морган / Associated Press

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