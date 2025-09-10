ТСН в социальных сетях

Счастливая и стильная мама: Пэрис Хилтон заметили с ее сыном и дочерью в Нью-Йорке

Пэрис показала публике, как подросли ее дети.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Телезвезда Пэрис Хилтон попала под прицел папарацци в Нью-Йорке со своими двумя детьми. Однако она обожает внимание и своих малышей от публики и поклонников не пряла.

Сына Феникса она вела за руку, а дочьку Лондон усадила себе на талию и держала другой рукой. Пэрис с детьми пришла на «Шоу Дрю Бэрримор» 9 сентября. Одета Хилтон была в длинное романтичное платье в цветочный принт, у которого также были длинные рукава и глубокое V-образное декольте. Лук Пэрис дополнила укладкой с короткими волосами, макияжем, очками и перчатками. На плече у нее висела белая сумка от Chanel.

Пэрис Хилтон с сыном и дочерью / © Getty Images

Пэрис Хилтон с сыном и дочерью / © Getty Images

Напомним, что дети Пэрис появились на свет благодаря суррогатной матери, а их отцом является бизнесмен Картер Реум, за которым звезда замужем с 2021 года.

Пэрис Хилтон в день свадьбы / © instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон в день свадьбы / © instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон в день свадьбы / © instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон в день свадьбы / © instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Крис Зилка_2 / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

