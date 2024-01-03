Счастливы вместе: беременная жена экс-"Холостяка" Михайлюка показала семейные фото у елки

Модель поздравила подписчиков с Новым годом и показала милые снимки с мужем и дочерью.

Даша Хлыстун опубликовала в Instagram новогодние семейные фото.

На них она запечатлена с мужем Максом Михайлюком, который был главным героем проекта "Холостяк-10", и их 2-летней дочерью Арианой.

Даша и Макс с дочерью / Фото: Instagram Даши Хлистун

Семья позировала у елки и камина. Они выглядели очень счастливо.

Даша готовится стать мамой во второй раз. Она подчеркнула уже достаточно большой беременный живот синей шелковой блузкой и белой юбкой-карандашом.

Даша и Макс с дочерью / Фото: Instagram Даши Хлистун

Макс был одет в клетчатую рубашку и серые джинсы. А их дочь – в белое платье с черным бантом и принтом в виде мишек и белые колготки.

Дочь Ариана / Фото: Instagram Даши Хлистун

"С Новым 2024 годом! Большие планы и надежды на этот год. Верю, что он будет особенным. Желаю, чтобы у каждого из вас было вдохновение творить в новом году! Было много сил и веры на будущее! ps еще сегодня год как мы переехали жить в Канаду. Время летит. Поэтому не медлите жить!" – написала модель в посте.

Напомним, Даша Хлыстун сфотографировалась в обтягивающем платье шоколадного оттенка с обнаженными плечами.

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