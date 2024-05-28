Счастливы вместе: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк восхитил снимками с женой и детьми

Главный герой реалити-шоу "Холостяк-10" — Макс Михайлюк — опубликовал в Instagram милые снимки из новой семейной фотосессии, отснятой на природе.

На снимках мужчина появился вместе с женой Дашей и их детьми – 3-летней дочерью Арианой и 3-месячным сыном Димитрием.

Макс Михайлюк с семьей

Супруги держат детей на руках и Михайлюк нежно целует жену.

"Мои", – подписал пилот фото.

Макс Михайлюк с семьей

Макс одет в черную футболку и серые джинсы, Даша – в черное трикотажное платье на пуговицах, а дети – в белые лонгсливы в черные полоски.

Макс Михайлюк с семьей

Напомним, ранее Даша Хлыстун призналась, как чувствует себя на последних месяцах беременности.

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