Счастливы вместе: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк восхитил снимками с женой и детьми

Пилот показал подписчикам фотографии из семейной фотосессии.
Главный герой реалити-шоу "Холостяк-10" — Макс Михайлюк — опубликовал в Instagram милые снимки из новой семейной фотосессии, отснятой на природе.
На снимках мужчина появился вместе с женой Дашей и их детьми – 3-летней дочерью Арианой и 3-месячным сыном Димитрием.
Супруги держат детей на руках и Михайлюк нежно целует жену.
"Мои", – подписал пилот фото.
Макс одет в черную футболку и серые джинсы, Даша – в черное трикотажное платье на пуговицах, а дети – в белые лонгсливы в черные полоски.
Напомним, ранее Даша Хлыстун призналась, как чувствует себя на последних месяцах беременности.
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