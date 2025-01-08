Счастливы вместе: победительница "Холостяка-13" показала селфи с Александром Тереном и заинтриговала подписчиков

Победительница 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень опубликовала в Instagram долгожданную фотографию, на которой она запечатлена вместе с любимым Александром Тереном.

А еще Инна заинтриговала подписчиков, ведь они сфотографировались в гримерном кулинарном шоу. Белень сообщила, что она с Тереном принимают участие в съемках в роли судей на проекте "МастерШеф".

Александр Терен и Инна Белень/Instagram Инны Белень

"Всегда смотрела на это с другой стороны экрана, представляла, как готовлю, а меня оценивают. Но жизнь подкидывает сюрпризы: теперь я на съемках в роли судьи – и еще и в паре с самым приятным напарником во всех смыслах!" – написала Белень.

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