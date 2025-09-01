ТСН в социальных сетях

Счастливы вместе: Сильвестр Сталлоне с красивыми женой и дочерьми посетил мероприятие

79-летний актер является не частым гостей публичных мероприятий, но, если и ходит куда-то, то всегда в сопровождении своей семьи.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Сильвестр Сталлоне с семьей

Сильвестр Сталлоне с семьей / © Getty Images

Сильвестр Сталлоне посетил запуск канала "Maximum Metallica" на SiriusXM в Нью-Йорке. Вместе с ним на мероприятие пришли его 57-летняя жена Дженнифер Флавин, с которой они в браке уже 28 лет, и их дочери - 29-летняя София и 23-летняя Скарлетт. Они улыбались и выглядели счастливыми.

Сильвестр Сталлоне с женой и дочками / © Getty Images

Сильвестр Сталлоне с женой и дочками / © Getty Images

Сильвестр был одет в черный свитшот и голубые джинсы, а на руке у него висела коричневая замшевая куртка. Дженнифер выбрала для своего появления белый топ, черные джинсы и коричневый замшевый бомбер. На Софии был черный топ на бретельках и черные джинсы, а на Скарлетт - белый кроп-топ, черная шелковая мини-юбка и замшевый бомбер коричневого оттенка.

Напомним, Сильвестр Сталлоне с семьей заметили на съемках с женой и дочерьми.

