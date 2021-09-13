Счастливы вместе: жена экс-"Холостяка" Михайлюка показала фото с отдыха в Черногории

Даша Хлистун умилила семейным селфи.

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" – Макс Михайлюк – вместе с супругой Дашей и их 4-месячной дочерью Арианой поехали на отдых в Черногорию. Оттуда модель опубликовала в Instagram первый снимок, сделанный на пляже.

На фото Макс держит малышку на руках, а Даша их обнимает и делает селфи. Фото получилось очень милым.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

"Мои две любви", - подписала фото Даша.

Напомним, ранее Михайлюк показал фото со съемок одного развлекательного шоу. Макс был одет в черную рубашку, брюки и кроссовки Dolce & Gabanna. А Даша подчеркнула стройные ноги кожаным черным мини-платьем с рукавами-буфами и поясом с пряжкой. Наряд она сочетала с черными босоножками.

Макс Михайлюк и Даша Хлистун / Instagram Макса Михайлюка

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