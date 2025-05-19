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- Шоу-бизнес
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Счастливые вместе: Джейсон Момоа и его возлюбленная в платье с соблазнительным декольте вышли на красную дорожку в Каннах
45-летний актер, звезда фильмов "Игра престолов" и "Аквамен" со своей девушкой приехал во Францию на кинофестиваль.
Джейсон Момоа вместе со своей возлюбленной — 32-летней актрисой Адриа Архоной — посетили Каннский кинофестиваль. Они пришли на премьеру фильма «Рай и ад» (Highest 2 Lowest).
На красной дорожке пара не скрывала нежных чувств - они позировали, обнимая друг друга, а еще девушка мило прислонилась головой к мужественному плечу возлюбленного.
Архона выглядела прекрасно. На ней было пастельно-салатовое платье без бретелек и со шлейфом. Главный акцент в образе актрисы был на V-образном декольте, которое подчеркнуло ее соблазнительную грудь. В Адрии была волнистая укладка, нежный макияж и бриллиантовые украшения.
Джейсон был одет в белый костюм с жилеткой с V-образным вырезом, который он скомбинировал с кожаными рыжими туфлями. Волосы Момоа заплел в косу, надел на лицо очки, а на шею — цепочку с подвеской-шаром.
Напомним, Джейсон Момоа и Адриа Архона в красивых нарядах появились на фотоколле фильма «MINECRAFT: Фильм» в Лондоне.