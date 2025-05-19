Джейсон Момоа и Адриа Архона / © Associated Press

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Джейсон Момоа вместе со своей возлюбленной — 32-летней актрисой Адриа Архоной — посетили Каннский кинофестиваль. Они пришли на премьеру фильма «Рай и ад» (Highest 2 Lowest).

Джейсон Момоа и Адриа Архона / © Associated Press

На красной дорожке пара не скрывала нежных чувств - они позировали, обнимая друг друга, а еще девушка мило прислонилась головой к мужественному плечу возлюбленного.

Джейсон Момоа и Адриа Архона / © Associated Press

Архона выглядела прекрасно. На ней было пастельно-салатовое платье без бретелек и со шлейфом. Главный акцент в образе актрисы был на V-образном декольте, которое подчеркнуло ее соблазнительную грудь. В Адрии была волнистая укладка, нежный макияж и бриллиантовые украшения.

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Джейсон Момоа и Адриа Архона / © Associated Press

Джейсон был одет в белый костюм с жилеткой с V-образным вырезом, который он скомбинировал с кожаными рыжими туфлями. Волосы Момоа заплел в косу, надел на лицо очки, а на шею — цепочку с подвеской-шаром.

Джейсон Момоа / © Associated Press

Напомним, Джейсон Момоа и Адриа Архона в красивых нарядах появились на фотоколле фильма «MINECRAFT: Фильм» в Лондоне.