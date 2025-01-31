Счастливые вместе: Екатерина Бужинская показала семейные фото с отдыха в Доминикане

Екатерина Бужинская вместе с мужем Димитаром Стойчевым и их детьми-двойнятами – Катей и Димой – наслаждаются отдыхом в райском уголке планеты – в Доминиканской Республике. Оттуда артистка опубликовала яркие семейные снимки.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Певица позировала на побережье с детьми в пляжном family look.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина показала также фото, сделанные с мужем и детьми во время прогулок по курорту.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

"Великое место, где чувствуешь себя как в раю! Здесь, под шум океана и в тени пальм, вы погрузитесь в оазис красоты", — написала в посте Бужинская.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, Екатерина Бужинская в кэтсьюте с соблазнительным декольте представила песню об уверенных женщинах.

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