Счастливые вместе: Екатерина Бужинская показала семейные фото с отдыха в Доминикане

Артистка проводит отпуск на роскошном курорте Пунта-Каны.
Екатерина Бужинская вместе с мужем Димитаром Стойчевым и их детьми-двойнятами – Катей и Димой – наслаждаются отдыхом в райском уголке планеты – в Доминиканской Республике. Оттуда артистка опубликовала яркие семейные снимки.
Певица позировала на побережье с детьми в пляжном family look.
Екатерина показала также фото, сделанные с мужем и детьми во время прогулок по курорту.
"Великое место, где чувствуешь себя как в раю! Здесь, под шум океана и в тени пальм, вы погрузитесь в оазис красоты", — написала в посте Бужинская.
Напомним, Екатерина Бужинская в кэтсьюте с соблазнительным декольте представила песню об уверенных женщинах.
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