Счастливые вместе: "Холостячка" Злата Огневич показала фото со своими родителями

Певица выложила снимки со своими родителями и их домашним питомцем.

Вчера, 26 ноября, состоялся одиннадцатый выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка-2". Главная героиня проекта – певица Злата Огневич – ошарашила всех выбором мужчины, с которым попрощалась. Она отправила домой Максима Тарапату, которому большинство поклонников пророчили победу в шоу.

Это стало для всех настоящей неожиданностью, ведь Максим всегда проявлял к ней свои чувства и при любом случае признавался певице в любви. У них были очень романтические и чувственные свидания. Но сердцу не прикажешь.

На своей странице в Instagram Злата опубликовала фотографии, на которых она запечатлена со своими родителями. Кстати, семье артистки Макс больше всего понравился из всех мужчин и именно с ним они видели будущее своей дочери.

Злата Огневич с родителями / Instagram Златы Огневич

"Ух, какой выпуск! Я так волновалась, чтобы родные выдержали такую непростую эмоциональную нагрузку. И ловила себя на мысли - какие же они крутые, интересные и как хорошо, что они переехали и живут рядышком с Киевом. Моя поддержка. Моя семья", – подписала фото Злата.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Вместе с ними на снимках также был запечатлен их домашний любимец.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Злата позировала в морковной блузке и коричневых замшевых брюках. Свой лук она дополнила высоким пучком на голове. На лице был нежный макияж, а в ушах – серьги в виде сердец.

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