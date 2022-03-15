"Счастливые воспоминания": Мэй Маск показала архивные фото из Киева

Модель, писательница и мама американского миллиардера Илона Маска опять выразила свою поддержку Украине. Знаменитость опубликовала в Instagram несколько фото, которые были сделаны зимой в Киеве в 2017 году.

Мэй Маск на фото гуляла по городу, а также показала несколько кадров, на которых были запечатлены десерты из кафе и Киево-Печерской лавры.

"Надеюсь, скоро вернуться, погулять по снегу, посмеяться, поесть вкусных десертов и снова увидеть достопримечательности. Вторжение ужасно. Мир следит за новостями 24 часа в сутки, и страны демонстрируют невероятную поддержку жильем, протестами и пожертвованиями. Как говорит президент Зеленский, "Украина победит!" - написала Маск под фото.

Также она добавила два хештега: #StopTheWar #CloseTheSky

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