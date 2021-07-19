Счастливый отец: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк умилил снимком с дочерью

Пилот показал новые фото с семейного отдыха.

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк в Instagram умилил снимком со своей двухмесячной дочерью Арианой. Малышка сладко спала на груди у своего папы.

Макс Михайлюк / Instagram Макса Михайлюка

"Во всем мире никто не сможет полюбить девочку больше, чем ее отец", - подписал он фото.

Еще Макс опубликовал в Instagram Stories снимок, сделан в лифте. На нем он изображен со своей супругой Дашой Хлистун. Рядом с ними стоит коляска. Супруги собрались на прогулку. Кстати, сейчас они находятся на отдыхе. Это был первый полет на самолете их дочери.

Макс Михайлюк / Instagram Макса Михайлюка

Напомним, 8 июля Макс и Даша официально поженились. Они расписались в бориспольском ЗАГСе. Фото с торжества они показали в соцсети.

Макс Михайлюк и Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

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