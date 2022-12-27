"Щоб збулось все так, як мрію": Павел Зибров презентовал клип на новогоднюю песню

Народный артист Украины выпустил новую версию праздничной композиции, которой уже 25 лет.

Павел Зибров презентовал атмосферный клип на душевную песню "Новорічна ніч", которой уже более 25 лет. Но она актуальна и сейчас.

Павел Зибров

"В этой работе мы хотели вспомнить новогоднее чудо, наполнить сердца теплом, любовью, уютом и, конечно же, затронуть важную тему. Елка отражает нашу страну и каждый, кто вешает игрушку - не важен возраст, пол и сфера деятельности, - делает свой вклад в нашу ПОБЕДУ!" – поделился Павел Николаевич.

Режиссером видеоработы выступила дочь артиста – Диана Зиброва.

Диана и Павел Зибровы

"Режиссерская работа – это дебют моей дочери Дианы, которая предложила сделать новую версию этой новогодней песни. А талантливый оператор – Максим Бондаренко – помог в воплощении этой идеи. За несколько дней эти двое сделали настоящую магию!" – добавил певец.

По случаю премьеры Зибров с дочерью снялись в новогодней фотосессии, снимками которой они поделились с нашей редакцией.

Павел и Диана Зибровы

Павел и Диана Зибровы

"Новогодняя ночь — на будущий год надежда! Желаю каждому в Новом году — мира, земного счастья, улыбок родных, теплых домов, чтобы только салют известен был пушкам и, конечно, — Победы!" – пожелал артист своим поклонникам.

Напомним, ранее Зибров презентовал анимированный клип на новую кавер-композицию "Мeрtвi orkи не гудуть".

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