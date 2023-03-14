Сделал клоунский грим: бойфренд Билли Айлиш удивил нестандартным образом для вечеринки Vanity Fair

Пара выглядела очень интересно и привлекла внимание не только нарядами, но и гримом.

После "Оскара" звезды переместились на афтепати, которое ежегодно организовывает издание Vanity Fair. Среди гостей мероприятия была певица Билли Айлиш и ее бойфренд Джесси Разерфорд - певец, актер и фронтмен группы The Neighbourhood.

Билли выбрала для мероприятия, уже почти традиционно, наряд с огромной юбкой, который создал бренд Rick Owens. Платье было полупрозрачным, поэтому певица также надела корсет от Agent Provocateur.

Она сделала насыщенный макияж глаз, а вот шею украсила цепочкой с крестом от бренда Chrome Hearts.

Джесси Разерфорд и Билли Айлиш / Фото: Associated Press

Девушка позировала на дорожке, демонстрируя свою огромную юбку со всех сторон, которая действительно выглядела необычной из-за длины шлейфа.

Джесси Разерфорд и Билли Айлиш / Фото: Associated Press

Но экстравагантный образ выбрала не только Билли, а и ее возлюбленный, поскольку предпочел появится на ковровой дорожке с клоунским макияжем.

Джесси Разерфорд и Билли Айлиш / Фото: Associated Press

Певец нарисовал на лице голубые слезы и накрасил нос красным.

Джесси Разерфорд и Билли Айлиш / Фото: Associated Press

Также Джесси прикрепил к лацкану белую розу (цветы были трендом на церемонии), завязал на шею красный бант-галстук.

Джесси Разерфорд и Билли Айлиш / Фото: Associated Press

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