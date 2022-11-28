Сделал пластику или просто побрился: 76-летний Сильвестр Сталлоне продемонстрировал помолодевший вид

Легендарный актер и секс-символ 80-х и 90-х годов ошеломил своим молодым видом.

Папарацци подловили Сильвестра Сталлоне на улицах Лос-Анджелеса. Актер вынимал из багажника автомобиля свои покупки.

Одет он был в черную футболку, которая идеально подчеркивала его мускулистое тело и бицепсы, черные шорты, носки и черно-белые кроссовки.

Сталлоне приятно удивил своим помолодевшим видом и потрясающей физической формой. Даже и не скажешь, что актеру уже 76, ведь он выглядит максимум на 50.

Сильвестр Сталлоне / Фото: Getty Images

На его лице исчезли глубокие морщинки, кожа стала более подтянутой и упругой.

Сильвестр Сталлоне / Фото: Getty Images

Интересно, Сильвестр воспользовался услугами пластических хирургов, выпил омолаживающий эликсир или просто побрился?

А вот так Сильвестр выглядел во время посещения ток-шоу Fox & Friends в начале ноября.

Сильвестр Сталлоне / Фото: Getty Images

Сильвестр Сталлоне / Фото: Getty Images

Сильвестр Сталлоне / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Сталлоне вместе с супругой Дженнифер Флавин и дочерьми появился на премьере криминального сериала Tulsa King в Нью-Йорке, в котором он исполнил главную роль.

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