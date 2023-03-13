Сделала ставку на необычные рукава: Кейт Хадсон продемонстрировала два романтичных образа на кинопремии

Образы звезды были гламурными и идеально сидели на фигуре.

Актриса Кейт Хадсон покорила нас своим роскошным серебристым платьем от бренда Rodarte, которые выбрала для церемонии "Оскар". Наряд был расшит бисером и пайетками, а также имел тонкие бретельки украшенные стразами.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Однако главной особенностью этого гламурного платья стала рюша напоминающая рукав флаттер. Она состояла из серебристой и белой ткани и ниспадала на руки Кейт, делая образ очень романтичным и женственным.

Также в платье был длинный шлейф, придающий еще больше шика образу. Дополнила образ звезда ювелирными украшениями от Rahaminov с огромными бриллиантами и элегантной прической с легкой волной.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

На церемонию Хадсон пришла поскольку в этом году вместе с коллегой по фильму "Достать ножи: Стеклянная луковица" Жанель Монэ вручала награду за лучший звук. Перед выходом на сцену она сняла рукава-рюши.

Кейт Хадсон и Жанель Монэ / Фото: Associated Press

После церемонии Кейт отправилась на традиционную вечеринку Vanity Fair Oscars Party и кардинально сменила образ. Актриса надела ярко-розовое платье с пышными рукавами, глубоким декольте и длинным шлейфом. Волосы в этом образе ей собрали в элегантную прическу.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Читайте также: