Сделала трендовую укладку: "Мисс Франция-2024", которую критиковали за прическу, на премьере "Дюны"

20-летняя Ева Жиль, французская модель и обладательница титула "Мисс Франция-2024", вышла на красную дорожку в Париже. Девушка посетила премьеру одного из самых ожидаемых фильмов года - вторую части картины Дени Вильнева "Дюна".

Для этого мероприятия Ева решила надеть удобный наряд в коричневом цвете - кожаный лаковый комбинезон с немного расклешенными штанинами с разрезами. Также у этого комбинезона были вертикальные строчки.

Образе модель дополнила золотистыми босоножками на каблуках, множеством лаконичных украшений, а также макияжем и трендовой "мокрой" укладкой. Через плечо у Евы висела лента с надписью "Мисс Франция-2024".

Ева Жиль / Фото: Getty Images

Напомним, Ева Жиль - как раз та девушка, из-за которой во Франции вспыхнули споры, а все дело в ее стрижке пикси. Прическа модели понравилась не всем французам, привыкшим к тому, что ранее представительницы страны были исключительно с длинными волосами, поэтому Ева подверглась критике множества соотечественников. Ее прическу называли "мужской", а фигуру - "андрогидной", также критиковали и членов жюри конкурса, которые отдали ей победу.

Ева Жиль / Фото: Getty Images

В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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