Сделала яркий акцент в образе: блогер-миллионник Кьяра Ферраньи посетила показ Carolina Herrera

Она посетила показ коллекции осень-зима 2022.

Звезда Instagram, инфлюенсер и блогер с более чем 26-миллионной аудиторией Кьяра Ферраньи стала одним из гостей Недели моды в Нью-Йорке. Девушка прилетела из Италии в США, чтобы посетить показ бренда Carolina Herrera, который состоялся в День всех влюбленных.

Для своего выхода девушка выбрала сарафан в клетку "виши", черную трикотажную водолазку и ботинки на платформе, а вот ярким акцентом этого образа стали плотные ярко-красные колготки. На лице у Кьяры был макияж с черными стрелками, а запястья украшало несколько золотых украшений.

Кьяра Ферраньи / Getty Images

Напомним, осенью прошлого года Кьяра прилетела в Париж, чтобы посетить показы во время Недели моды. Также у нее там состоялась фотосессия, для которой она надела полностью прозрачную водолазку, под которой не было ничего.

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