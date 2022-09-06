Сделала акцент на декольте: три образа Оливии Уайлд на Венецианском кинофестивале

Звезда посетила премьеру фильма "Не волнуйся, дорогая" в Венеции, в Италии. Перед фотографами 38-летняя Оливия появилась в лимонно-желтом платье Gucci с глубоким декольте, расшитом камнями, и длинным шлейфом из перьев.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

У звезды были распущены и уложены красивыми локонами длинные волосы, а на лице был макияж. Также на шее сверкало драгоценное ожерелье.

А за несколько часов до выхода на красную дорожку Уайлд попала под прицел фотографов на пирсе. Днем она была в зеленом теплом костюме от Chanel, состоящем из короткого жакета и юбки-миди, из осенней коллекции, который дополнила кожаными сапогами на каблуках тоже от Chanel.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

У актрисы был нюдовый маникюр и легкий дневной макияж, а на лице - черные солнцезащитные очки. Волосы были красиво уложены волнами.

Также актриса посетила вечеринку в Венеции, где появилась в брючном костюме из осенне-зимней коллекции Saint Laurent 2022 года. Смокинг Уайлд надела на голое тело, а обута была в остроносые ботинки на каблуках. У звезды был более насыщенный макияж со стрелками на веках.

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

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