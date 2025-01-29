Сделала акцент на ярких серьгах: "Мисс Франция-2024" Ева Жиль блистала на Неделе моды

Неизменной в ее образе всегда остается только стильная прическа пикси.

21-летняя Ева Жиль, французская модель и обладательница титула "Мисс Франция-2024", посетила Неделю высокой моды. Девушка блистала в качестве гости сразу на нескольких модных показов.

Первое модное шоу, которое посетила Ева, был показ коллекции Julien Fournié. Она продемонстрировала наряд, который включал сине-черный жакет подчеркивающий талию и имеющий декольте, а также черные леггинсы. Этот лук она дополнила сапогами с текстурной кожи, ярким макияжем с помадой винного цвета и массивными серьгами из черного бисера.

Ева Жиль / Фото: Getty Images

Второй лук Евы был менее дерзким. Королева красоты надела костюм молочного оттенка, который включал креативный жакет и широкие брюки. Оба изделия были украшены камнями. Носила костюм Ева в сочетании с длинными серьгами и туфлями на платформе.

Ева Жиль / Фото: Getty Images

Напомним, что ранее Ева посетила фотоколл мероприятия Danse Avec Les Stars 2025. На ней был мини-наряд, включающий контрастные цвета - черный и белый. В частности модель надела мини-платье без бретелек и рубашку с длинными рукавами.

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