Сделала акцентом красный бантик: Эль Фэннинг удивила оригинальным образом

Эль Фэннинг / © Getty Images

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Актриса Эль Фэннинг выглядела очень интересно, когда появилась на церемонии вручения премии L’Oreal — Lights on Women Award — во Франции. Мероприятие проводилось в рамках 78-го Каннского кинофестиваля.

Эль надела черный оверсайз костюм от Givenchy из коллекции осень-зима 2025, который включал жакет с широкими плечами и юбку-карандаш. Также образ она дополнила черными туфлями, маникюром золотого цвета и надела только одно украшение — кольцо с небольшими бриллиантами.

Эль Фэннинг / © Getty Images

Особенностью этого образа стал спина жакета, поскольку там был глубокий V-образный вырез. Акцентом в наряде Эль и ее стилисты решили сделать украшение в волосах — небольшой красный бантик, который украшал ее косичку. Такое модное решение выглядело интересно и необычно.

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Эль Фэннинг / © Getty Images

Также в рамках кинофестиваля актриса продемонстрировала образ от Valentino. Это был длинный наряд с рукавами и V-образным декольте практически до пупка. В таком платье она посетила премьеру фильма «Вдохновитель».

Эль Фэннинг / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press