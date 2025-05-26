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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Сделала акцентом красный бантик: Эль Фэннинг удивила оригинальным образом

Красный цвет присутствовал только в одном небольшом элементе наряда, но это было запоминающиеся.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эль Фэннинг

Эль Фэннинг / © Getty Images

Актриса Эль Фэннинг выглядела очень интересно, когда появилась на церемонии вручения премии L’Oreal — Lights on Women Award — во Франции. Мероприятие проводилось в рамках 78-го Каннского кинофестиваля.

Эль надела черный оверсайз костюм от Givenchy из коллекции осень-зима 2025, который включал жакет с широкими плечами и юбку-карандаш. Также образ она дополнила черными туфлями, маникюром золотого цвета и надела только одно украшение — кольцо с небольшими бриллиантами.

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Особенностью этого образа стал спина жакета, поскольку там был глубокий V-образный вырез. Акцентом в наряде Эль и ее стилисты решили сделать украшение в волосах — небольшой красный бантик, который украшал ее косичку. Такое модное решение выглядело интересно и необычно.

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Также в рамках кинофестиваля актриса продемонстрировала образ от Valentino. Это был длинный наряд с рукавами и V-образным декольте практически до пупка. В таком платье она посетила премьеру фильма «Вдохновитель».

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Симон Эшли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эль Фэннинг_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_1 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_4 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_3 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

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