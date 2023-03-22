Сделала более 100 пластических операций: британская телеведущая в мини-платье похвасталась большой грудью

В объективы папарацци на улицах Лондона попала бразильско-британская телеведущая, участница британского реалити-шоу Celebrity Big Brother Джессика Алвес, которая известна тем, что перенесла более 100 пластических операций, чтобы изменить свою внешность. В процессе своих перевоплощений ее часто называли куклой Кеном.

"Это было долгое путешествие, чтобы быть тем, кем я являюсь сегодня. Совершив более 100 операций и потратив более 1 миллиона фунтов стерлингов, я воспринимаю это как инвестицию в свое счастье и свое будущее – по крайней мере, я состарюсь как счастливая женщина", — сказала Джессика, пишет Daily Mail.

Алвес посетила вечеринку в одном из местных ресторанов. Там она и продемонстрировала результат третьей пластической операции на груди – женщина ее в очередной раз увеличила.

Джессика Алвес / Фото: Getty Images

"Врач Фрэнк Пловье сделал мне третью операцию в Брюсселе у BeClinic. Он удалил мои старые импланты 1500cc и заменил их на новые — 2220cc. Я не могла быть счастливее. Я почти не чувствую боли, а результаты фантастические", — призналась Джессика в интервью.

Для пати Джесс выбрала провокационный образ. Она надела коричневое мини-платье, усыпанное стразами, с откровенным декольте, которое подчеркнуло ее большой бюст. На плечи ведущая накинула накидку-плащ.

Джессика Алвес / Фото: Getty Images

Лук женщина дополнила сверкающими капроновыми колготами, туфлями со стразами и коричневой сумкой.

Алвес распустила белокурые волосы, сделала насыщенный макияж с пышными накладными ресницами, уши украсила длинными серьгами с камнями, а руку – браслетом с камнями. Красный острый маникюр завершил лук знаменитости.

Читайте также: