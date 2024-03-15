Сделала брови, как у Памелы Андерсон: Джуно Темпл удивила образом на церемонии в Беверли-Хиллз

Звезда сериала "Тед Лассо", актриса Джуно Темпл, посетила 35-ю ежегодную церемонию вручения премии GLAAD Media Awards, которая прошла в отеле Beverly Hilton.

34-летняя актриса надела нежно-розовое платье от Vivienne Westwood классического для этого Модного дома дизайна, поскольку у него был корсет и много драпировок на декольте и юбке.

Также наряд украшал высокий разрез, фигурное декольте, широкие бретельки и милый бантик на груди. Образ Джуно дополнила лаконичными серьгами, кольцом в виде сердца, черными лаковыми туфлями на высокой платформе, а также черным шелковым чокером и милой сумкой в виде сердца, которая была усыпана стразами.

Джуно Темпл / Фото: Getty Images

Прическу Темпл сделала креативную, поскольку у нее был высокий немного небрежный хвост. Макияж также удивил, ведь актриса отдала предпочтение бровям-ниточкам, как у Памелы Андерсон. Такие брови были популярны в 90-х и начала двухтысячных годов и в 2023 году даже на некоторое время вернулись в тренды.

Джуно Темпл / Фото: Getty Images

Кстати, с подобным клатчем звезда уже появлялась на красной дорожке. Совсем недавно Джуно блистала на церемонии Emmy Awards в смелом платье от бренда Vera Wang, которое дополнила красным клатчем-сердцем.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

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