Сделала два хвостика и надела гламурное платье с голой спиной: Эль Фэннинг на премьере фильма

Актриса Эль Фэннинг посетила премьеру фильма "Полная неизвестность" в Лос-Анджелесе. В этом фильме она сыграла вместе с голливудским красавчиком Тимоти Шаламе, который прославился благодаря роли в фильме "Дюна".

Девушка блистала перед фотографами в гламурном платье оттенка айвори, созданном Домом Gucci. Это был наряд прямого фасона и со шлейфом.

Спина у платья была голой, а его бретельки, спину и декольте украшала отделка камнями. Также на груди у платья был небольшой бант, тоже декорированный камнями.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Интересным акцентов в образе стала прическа Эль, ведь она собрала волосы в два низких хвостика, который украсила гламурными резинками. Также на ее лице был красивый макияж в нюдовой гамме, который очень удачно подходил к ее платью. Еще большего гламура луку добавляли украшения от ювелирного бренда Cartier.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Напомним, что во время съемок в этом фильме Эль и Тимоти регулярно фотографировали папарацци и актеров было просто не узнать. У актрисы были волосы другого цвета, а Тимоти носил рубашки и потертые джинсы.

Тимоти Шаламе и Эль Фэннинг на съемках / Фото: Getty Images

Шаламе сыграл легендарного музыканта и певца Боба Дилана, а Фэннинг досталась роль возлюбленной главного героя - Сьюз Ротоло, которая была американской художницей итальянского происхождения и дочерью радикалов - членов Коммунистической партии США. Это были первые серьезные отношения Дилана и продлились они с 1961 по 1964 год. Именно эта девушка сфотографирована рука об руку с Диланом на обложке его второго альбома The Freewheelin' Bob Dylan. Критики тогда связали Ротоло с некоторыми ранними песнями Дилана о любви, включая Don't Think Twice It's All Right.

Боб Дилан и Сьюз Ротоло на обложке альбома The Freewheelin’ Bob Dylan / Фото: Getty Images

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