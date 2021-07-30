Сделала это снова: Бритни Спирс появилась топлес перед камерой

Сделала это снова: Бритни Спирс появилась топлес перед камерой

Поп-дива снова дала повод о себе поговорить.

Не прошлой неделе весь мир обсуждал, как Бритни Спирс позировала топлес на снимках, которыми поделилась у себя в Instagram блоге. Теперь звезда опубликовала еще и видео, где также запечатлена без одежды.

Спирс позировала в коротких расстегнутых джинсовых шортах, голову певица запрокинула назад, а руками прикрывала пышную грудь. Никаких подписей под фотографией звезда не оставила, только лишь три картинки в виде красных губ, символизирующий поцелуи.

Поклонники считают, что такими публикациями артистка хочет продемонстрировать свой протест отцу Джеймсу Спирсу, который сейчас не только контролирует ее многомиллионное состояние, но и опекает ее жизнь. Бритни хочет избавиться от этой опеки.

Бритни Спирс и ее отец / Associated Press

Подробнее об этой истории мы уже рассказывали в нашем материале. Очередное судебное заседание по делу Спирс должно состояться в сентябре.

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